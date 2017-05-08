Меркель обсудила с Порошенко ситуацию в Донбассе Украинский лидер отметил недопустимость проведения «парадов» в ДНР 9 мая

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе и приоритетность выполнения минских соглашений. Об этом в понедельник сообщили на сайте украинского лидера.

Стороны также почтили память погибших во время Второй мировой войны, а Ангела Меркель отметила особую роль украинцев в борьбе с нацизмом. В свою очередь, Петр Порошенко заявил о недопустимости демонстрации военной техники «под видом «парадов»» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) 9 мая.

Помимо этого, канцлер Германии поделилась итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась 2 мая этого года в Сочи. Тогда российский лидер сообщил, что на встрече обсуждалась подготовка к саммиту G20, сирийский и украинский кризисы. Ожидается, что встреча «группы двадцати» состоится в июле этого года в Гамбурге.