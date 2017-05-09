В Хакасии обрушился жилой дом Есть пострадавшие

В республике Хакасия обрушился жилой дом. Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в населенном пункте Аскиз произошло обрушение несущей стены и частичное обрушение кровли на втором этаже двухэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв электрического водонагревателя. К настоящему моменту спасатели эвакуировали 42 человека, в том числе 14 детей. По неподтвержденной следственными органами информации, под завалом погиб один ребенок.

Похожий случай произошел шестью днями ранее в Астраханской области. В одном из домов города Знаменск обрушилась плита крыши пятиэтажного дома. Тогда обрушение произошло в районе подъезда. По данным местной администрации, в аварии никто не пострадал.