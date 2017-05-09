СМИ: Матч «Зенита» с «Краснодаром» пройдет на «Петровском» А не на новом стадионе

Футбольный матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский». Об этом во вторник изданию «Спорт день за днем» рассказал источник.

Как пишет портал, команда недовольна качеством футбольного поля. Кроме того, футболисты недовольны качеством логистики и обслуживания на стадионе: в частности, в некоторых раздевалках возникают проблемы с горячей водой.

Напомним, «Зенит» — «Краснодар» должен стать последним домашним матчем петербургской команды в этом сезоне. Матч обещали провести на арене «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. До этого новый стадион уже принял два матча: с «Уралом» и «Тереком». Второй прошел в минувшее воскресенье и закончился поражением 0:1 и досрочным чемпионством московского «Спартака».