РФС: Стадион «Краснодара» не рассматривается как запасная арена для КК-2017 и ЧМ-2018 Все матчи пройдут на ранее утвержденных стадионах

Новый стадион футбольного клуба «Краснодар» не рассматривается как запасная арена ни для матчей Кубка конфедераций, ни чемпионата мира. Об этом АБН сообщили в российском футбольном союзе в среду.

Как отметили в РФС, новый стадион «быков» не подходит требованиям ФИФА по количеству мест для болельщиков. Чиновники также рассказали, что все матчи футбольных мундиалей пройдут на ранее утвержденных аренах. «За месяц до Кубка Конфедераций никто не станет менять города-участники Кубка Конфедераций», — сообщили в союзе.

Напомним, стадион «Краснодара» открыли в 2016 году. Арена вмещает более 34 тыс. человек, владелец стадиона Сергей Галицкий рассказывал, что существует возможность увеличения арены до 42,7 тыс. мест. Стадион обладает категорией УЕФА 4. Это позволяет принимать матчи чемпионата Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы.