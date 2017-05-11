Чайка отменил решение о возвращении дела экс-главы «Роснано» Меламеда на доследование Материалы направлены в суд

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, вернувшего уголовное дело в отношении бывших руководителей корпорации «Роснано» Леонида Меламеда и Святослава Понурова в Следственный комитет на доследование. Об этом в четверг сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Куренной сообщил, что решение Гриня отменено лично Чайкой. Материалы дела направлены в суд.

Ранее адвокаты Меламеда и Понурова сообщили, что их подзащитные были освобождены из-под ареста. В Генпрокуратуре подтвердили, что не утвердили в отношении бывших руководителей госкорпорации обвинительное заключение.

Меламеда обвиняли в растрате средств «Роснано» на общую сумму более 220 млн рублей. Понуров, занимавший должность финансового директора госкорпорации, был, по версии следствия, в сговоре с главой корпорации. Он якобы обеспечил принадлежащей Меламеду фирме победу в конкурсе на оказание консультационных услуг.