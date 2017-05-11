Экс-главу «Роснано» вызвали в СК для вручения копии обвинительного заключения

Бывшего главу госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова срочно вызвали в следственный комитет для вручения копий обвинительного заключения. Об этом сообщил в четверг адвокат «Роснано» Александр Аснис.
«После этого вручения дело будет передано в суд. Оба вызваны в СК на сегодня», — сказал он.
Напомним, Меламеда ранее обвинили в растрате средств «Роснано» на 220 млн рублей. В сговоре с главой корпорации был Понуров. Следствие считает, что Понуров обеспечил компании Меламеда победу в конкурсе на оказание консультационных услуг. Ранее в четверг генеральный прокурор России Юрий Чайка отменил решение Генпрокуратуры о возвращении дела Меламеда и Понурова в СК на доследование.
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