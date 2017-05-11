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11.05.17 / 17:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ФСБ задержала ректора петербургского университета Бонч-Бруевича

Ранее было известно только о задержании некоего сотрудника

Бонч-Бруевича

Фото pkb-rio.com

ФСБ задержала ректора университета имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Это произошло в четверг.

О задержании ректора рассказала «Фонтанка». Бачевского задержали в его кабинете.

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Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании некоего сотрудника по делу о превышении должностных полномочий. Это произошло после обысков в университете.

Сергей Бачевский работает на посту ректора университета Бонч-Бруевича с 2011 года. Он автор более 140 трудов по радиоэлектронике, восьми патентов и изобретений.

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