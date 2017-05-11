ФСБ задержала ректора петербургского университета Бонч-Бруевича

ФСБ задержала ректора университета имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Это произошло в четверг.
О задержании ректора рассказала «Фонтанка». Бачевского задержали в его кабинете.
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Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании некоего сотрудника по делу о превышении должностных полномочий. Это произошло после обысков в университете.
Сергей Бачевский работает на посту ректора университета Бонч-Бруевича с 2011 года. Он автор более 140 трудов по радиоэлектронике, восьми патентов и изобретений.
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