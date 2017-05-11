Украина обжалует решение суда по спору с РФ по евробондам на $3 млрд Апелляцию подадут в начале лета

Украина намерена обжаловать решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией. Об этом в четверг заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы планируем подать на апелляцию в начале июня», — сказал Данилюк. Он добавил, что украинское правительство намерено отстаивать свою позицию, которая за последнее время не изменилась.

Напомним, в конце марта Высокий суд Лондона постановил, что дело о выплате Украиной России долга по евробондам на 3 миллиарда долларов должно быть рассмотрено в ускоренном порядке. В российском минфине решение суда назвали окончательным. Украинская сторона после оглашения решения заявила о намерении обжаловать его.