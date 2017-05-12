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12.05.17 / 18:44 Новости / Общество / Россия и мир

В Совфеде пообещали не вводить ограничения в отношении самозанятых граждан

В частности, им не запретят выезд за рубеж

Фото АБН самозанятых

Фото АБН

Разрабатываемый Советом Федерации законопроект о выведении самозанятых граждан из теневого сектора экономики не предусматривает запретов на выезд за границу. Об этом на заседании Совфеда заявили в пятницу.

Участники заседания отметили, что запретительные меры в отношении самозанятых россиян вводиться не будут. В частности, им не будут запрещать выезд за границу. Также законопроект не предусматривает ограничений в сфере оказания медицинских услуг и выплаты пенсий. При этом вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин напомнил, что выведение этой категории трудящихся из теневого сектора принесет пользу не только российской экономике, но и им самим.

Напомним, ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявлял, что самозанятым гражданам могут запретить выезжать за рубеж. Он добавил, что россияне должны стремиться «легализовать свои отношения с государством».

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