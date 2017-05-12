СМИ: К взлому почты Макрона причастны американские неонацисты Создатель их сайта уже был подсудимым за киберпреступления

К взлому почты избранного президента Франции Эммануэля Макрона причастны американские неонацисты. Об этом узнали французские правоохранительные органы, пишет в пятницу Le Monde.

Как пишет издание, сайт, где опубликована переписка Макрона, относится к тому же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com. Создателем этого сайта является Эндрю Овернеймер, который в 2013 году уже был подсудимым в США по статье о киберпреступлениях.

Напомним, переписку Макрона опубликовали перед вторым туром выборов президента Франции. Ранее стало известно, что у Макрона якобы есть офшорный фонд. После публикации переписки в Франции заявили, что к ее публикации имеет отношение Россия. В метаданных нашли имя Георгия Петровича Рошки. Человек с таким же именем работает в компании, которая разрабатывает ПО для Минобороны.