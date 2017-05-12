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12.05.17 / 12:36 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: К взлому почты Макрона причастны американские неонацисты

Создатель их сайта уже был подсудимым за киберпреступления

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почта МакронК взлому почты избранного президента Франции Эммануэля Макрона причастны американские неонацисты. Об этом узнали французские правоохранительные органы, пишет в пятницу Le Monde.

Как пишет издание, сайт, где опубликована переписка Макрона, относится к тому же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com. Создателем этого сайта является Эндрю Овернеймер, который в 2013 году уже был подсудимым в США по статье о киберпреступлениях.

Напомним, переписку Макрона опубликовали перед вторым туром выборов президента Франции. Ранее стало известно, что у Макрона якобы есть офшорный фонд. После публикации переписки в Франции заявили, что к ее публикации имеет отношение Россия. В метаданных нашли имя Георгия Петровича Рошки. Человек с таким же именем работает в компании, которая разрабатывает ПО для Минобороны.

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