СМИ: В Киеве снесли последний памятник Ленину За счет владельца территории, на которой он был установлен

В Киеве снесли последний памятник Владимиру Ленину, который находился на территории промышленной зоны. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Сегодня».

Согласно документам городской администрации, указанный памятник уже был снесен, однако по факту рабочие не смогли его найти и не стали демонтировать. Повторно средства на снос город выделять не стал, в результате памятник убрали за счет владелицы территории.

С 2015 года на Украине действует закон, который запрещает пропаганду коммунизма и демонстрацию советской символики. В частности, по закону, некоторые улицы, названные в честь советских государственных деятелей, должны быть переименованы. Также уничтожаются памятники деятелям «коммунистического режима», всего за время действия закона власти снесли порядка 1,5 тыс. постаментов.