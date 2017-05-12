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12.05.17 / 23:55 Новости / Россия и мир

СМИ: В Киеве снесли последний памятник Ленину

За счет владельца территории, на которой он был установлен

ленин-памятник-снос-artguide.com_В Киеве снесли последний памятник Владимиру Ленину, который находился на территории промышленной зоны. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Сегодня».

Согласно документам городской администрации, указанный памятник уже был снесен, однако по факту рабочие не смогли его найти и не стали демонтировать. Повторно средства на снос город выделять не стал, в результате памятник убрали за счет владелицы территории.

С 2015 года на Украине действует закон, который запрещает пропаганду коммунизма и  демонстрацию советской символики. В частности, по закону, некоторые улицы, названные в честь советских государственных деятелей, должны быть переименованы. Также уничтожаются памятники деятелям «коммунистического режима», всего за время действия закона власти снесли порядка 1,5 тыс. постаментов.

По материалам: segodnya.ua
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