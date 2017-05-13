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13.05.17 / 21:48 Новости / Россия и мир / Спорт

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

Со счетом 4:0

футбол мяч«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве в субботу.

Матч завершился со счетом 4:0. На 37 минуте нападающий «железнодорожников» Ари открыл счет в матче, а в начале следующего тайма (50 минута) бразилец удвоил преимущество. На 72 минуте полузащитник московской команды Тарас Михалик довел счет до крупного. На исходе встречи Мануэл Фернандеш (85 минута) точным ударом установил окончательный счет в матче.

Этот матч стал прощальным для полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова. Ветеран вывел «железнодорожников» на игру с капитанской повязкой и был заменен на 13 минуте.

Отметим, 43-летний Лоськов установил рекорд по количеству сезонов в качестве футболиста в чемпионате России по футболу. После матча с «Оренбургом» в активе лучшего бомбардира «Локомотива» за плечами остались 20 таких сезонов.

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