Хоккеист Мозякин не сможет играть на ЧМ-2017 из-за травмы Он вернулся в Россию на лечение

Российский хоккеист Сергей Мозякин больше не сможет участвовать в матчах чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом накануне сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

В сообщении говорится, что спортсмен не сможет играть в хоккей до конца турнира. «Причина — травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах», — пояснили в ФХР.

Мозякин вернулся в Россию и начал проходить курс реабилитации. ФХР и коллеги по сборной пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее в пятницу российские хоккеисты обыграли сборную Словакии со счетом 6:0. Таким образом, сборная России обеспечила себе проход в четвертьфинал турнира.