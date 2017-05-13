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13.05.17 / 20:10 Новости / Общество / Россия и мир

Хоккеист Мозякин не сможет играть на ЧМ-2017 из-за травмы

Он вернулся в Россию на лечение

Фото: ryb.ru

Фото: ryb.ru

Российский хоккеист Сергей Мозякин больше не сможет участвовать в матчах чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом накануне сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

В сообщении говорится, что спортсмен не сможет играть в хоккей до конца турнира. «Причина — травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах», — пояснили в ФХР.

Мозякин вернулся в Россию и начал проходить курс реабилитации. ФХР и коллеги по сборной пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее в пятницу российские хоккеисты обыграли сборную Словакии со счетом 6:0. Таким образом, сборная России обеспечила себе проход в четвертьфинал турнира.

 

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