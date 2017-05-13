Хоккеист Мозякин не сможет играть на ЧМ-2017 из-за травмы

Российский хоккеист Сергей Мозякин больше не сможет участвовать в матчах чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом накануне сообщила Федерация хоккея России (ФХР).
В сообщении говорится, что спортсмен не сможет играть в хоккей до конца турнира. «Причина — травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах», — пояснили в ФХР.
Мозякин вернулся в Россию и начал проходить курс реабилитации. ФХР и коллеги по сборной пожелали ему скорейшего выздоровления.
Напомним, ранее в пятницу российские хоккеисты обыграли сборную Словакии со счетом 6:0. Таким образом, сборная России обеспечила себе проход в четвертьфинал турнира.
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