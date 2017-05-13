Новак рассказал о возможных сроках продления соглашения с ОПЕК Полгода или больше

Соглашение по сокращению нефтедобычи между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящими в картель государствами может быть продлено на полгода или больше. Об этом в субботу рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Я думаю, что, скорее всего, мы будем рассматривать минимум полгода, а может быть, и больше», — сказал министр. Он пояснил, что, вероятно, объем сокращения останется на прежнем уровне.

Министр предположил, что в продлении соглашения буду участвовать все прежние участники. Российский прогноз добычи нефти на текущий год будет уточнен после обсуждения продления соглашения, добавил Новак.

Напомним, встреча стран ОПЕК и не входящих в картель государств состоится 24-35 мая. Они встретятся в Вене.