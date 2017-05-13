В МВД подтвердили информацию о кибератаке на ведомство Вирус удалось локализовать

В министерстве внутренних дел России (МВД) подтвердили информацию о том, что ведомство подверглось хакерской атаке на персональные компьютеры. Об этом накануне сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Однако специалистам удалось своевременно обнаружить проблему и заблокировать зараженные компьютеры, которые составили менее 1%. Серверные ресурсы ведомства не подвергались атаке, в настоящее время вирус смогли локализовать.

Ранее СМИ сообщили, что СК и МВД подверглись атакам со стороны хакеров. Официально в ведомствах эту информацию не подтвердили. Кроме того, накануне кабератака была совершена на оператора «Мегафон», однако сбоев в осуществлении связи не вызвала. По данным «Лаборатории Касперского», которые приводит «Интерфакс», всего за прошлый день было зафиксировано порядка 45 тыс. атак вируса WannaCry в 74 странах.