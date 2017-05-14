Объем торговли между КНР и Россией может достигнуть $80 млрд по итогам 2017 года За январь-апрель оборот вырос на 26%

Объем торговли между КНР и Россией может достигнуть $80 млрд по итогам нынешнего года. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Министерства коммерции Китая Шэнь Даньян.

По его словам, за первые четыре месяца этого года российско-китайская торговля росла очень быстрыми темпами. Чиновник отметил, что оборот увеличился на 26% — почти до $25 млрд.

Отметим, в Китае проходит форум «Один пояс — один путь. Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что объем торговли Китая со странами «Одного пояса – одного пути» за 2014—2016 годы превысил отметку в $3 трлн. Также инвестиции Китая в экономики этих государств превысили $50 млрд.