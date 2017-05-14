Тиллерсон: перезагрузка отношений с Россией невозможна Работа продолжится с «того листа, который у нас есть», отметил глава госдепа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений между Россией и США невозможна. Соответствующее заявление глава госдепа сделал в воскресенье.

Тиллерсон отметил, что администрация президента Дональда Трампа не будет выстраивать отношения с РФ «с чистого листа». Работа продолжится «с того листа, который у нас есть», сказал госсекретарь. Тиллерсон признал, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Также глава госдепа еще раз выразил уверенность в том, что Россия оказала влияние на результаты президентской гонки в США в ноябре 2016 года.

Напомним, администрация экс-президента Обамы обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента страны 2016 года. В настоящее время конгресс ведет расследование по этому делу. В Кремле неоднократно указывали на отсутствие доказательств у Белого дома о причастности Москвы к результатам выборов. После недавней встречи с Дональдом Трампом Сергей Лавров отметил, что эта тема в ходе беседы не обсуждалась.