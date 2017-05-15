В Петербурге 19 мая состоится четвертый Бал на колесах Открытие состоится в Летнем саду, а торжественная часть пройдет в ресторане "Амроц"

В Петербурге 19 мая состоится четвертый ежегодный Бал на колесах. Об этом рассказала в понедельник председатель «Общества инвалидов в защиту семьи «Аревик» Алена Атанесян, передает корреспондент АБН.

Мероприятие пройдет при поддержке Русского музея, петербургского Университета кино и телевидения и сети «Пироговый дворик». Открытие и культурная часть пройдут в Летнем саду, а торжественная часть – в ресторане «Амроц». На балу выступят артисты Михайловского и Мариинского театров, а также певица Жасмин. «Никакой речи не идет о помощи, речь идет о сотрудничестве. Наши студенты помогают больным детям и их родителям, а они помогают студентам и делают из них настоящих людей», — рассказал ректор университета кино и телевидения Александр Евменов.

Отметим, вход на бал будет осуществляться по пригласительным билетам. Для получения билета необходимо внести благотворительный взнос на сумму 1 тыс. рублей. Организаторы сообщили, что все вырученные средства пойдут на приобретение средств реабилитации для танцующих детей на колясках.