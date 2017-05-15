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15.05.17 / 12:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Весенний праздник фонтанов в ГМЗ «Петергоф» будет посвящен Испании

Вход на праздник - по билетам Нижнего парка

петергофВ государственном музее-заповеднике 20 мая пройдет весенний праздник фонтанов, посвященный Испании. Об этом в понедельник сообщило руководство ГМЗ «Петергоф», передает корреспондент АБН.

Церемония открытия фонтанов начнется в 14:00 на Большом Каскаде Нижнего парка. Мероприятие пройдет в рамках перекрестного года туризма России и Испании. Зрители смогут увидеть театрализованное представление «Путешествие в страну Дон Кихота», а также фейерверк цветов испанского флага.

Вход на праздник — по билетам Нижнего парка. Все льготы на вход сохранятся.

Отметим, стоимость билета в Нижний парк составляет 450 рублей. Льготный билет стоит 250 рублей. Кроме того, право на бесплатное посещение имеют лица, не достигшие 16 лет.

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