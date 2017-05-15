Авиакомпания Nordica открыла регулярные полеты из «Пулково» в Таллин До 13 перелетов в неделю

Эстонская авиакомпания Nordica с 15 мая приступила к выполнению регулярных рейсов из аэропорта «Пулково» в Таллин. Об этом в «Пулково» сообщили в понедельник.

Перевозчик будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ700, рассчитанных на 88 пассажиров. Время в пути составит 50 минут. Полеты буду выполняться по код-шерингу с авиакомпанией «LOT Польские авиалинии».

Отметим, перелеты из Санкт-Петербурга в Таллин не выполнялись с осени 2015 года. Ранее рейсы по указанному маршруту выполняла авиакомпания Estonian Air, которая прекратила свое существование в ноябре 2015 года. Концерн Nordic Aviation Group учредили 25 сентября 2015 года. С марта 2016 года авиакомпания работает под брендом Nordica. Перевозчик на 100% принадлежит государству.