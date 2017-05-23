Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» в Приморье Актер планирует построить на нем спортивный комплекс

Голливудский актер Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» в Приморском крае. Об этом во вторник сообщили в краевой администрации.

О том, как российский и американский актер планирует получать участок, расскажет новый проект телеканала «Россия» 1. Телезрители увидят, как Сигал пройдет все этапы получения «дальневосточного гектара» — от выбора участка до оформления его в собственность. В будущем на своей земле мастер айкидо планирует построить спортивный комплекс. Точные даты, когда проект выйдет на телевизионные экраны, не сообщаются.

Заявки на получение земельного участка подали более 30 тыс. россиян. В настоящее время около 3 тыс. участков нашли своих хозяев.

С 1 февраля 2017 года все жители России могут подать заявку на землю. На Приморский край приходится более трети всех обращений.