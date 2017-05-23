Все новости

23.05.17 / 05:38 Новости / Общество / Россия и мир

Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» в Приморье

Актер планирует построить на нем спортивный комплекс

СигалГолливудский актер Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» в Приморском крае. Об этом во вторник сообщили в краевой администрации.

О том, как российский и американский актер планирует получать участок, расскажет новый проект телеканала «Россия» 1. Телезрители увидят, как Сигал пройдет все этапы получения «дальневосточного гектара» — от выбора участка до оформления его в собственность. В будущем на своей земле мастер айкидо планирует построить спортивный комплекс. Точные даты, когда проект выйдет на телевизионные экраны, не сообщаются.

Заявки на получение земельного участка подали более 30 тыс. россиян. В настоящее время около 3 тыс. участков нашли своих хозяев.

С 1 февраля 2017 года все жители России могут подать заявку на землю. На Приморский край приходится более трети всех обращений.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.