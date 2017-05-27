В Москве прошел митинг противников реновации Полиция сообщила о 1 тыс. участников

В Москве прошел согласованный митинг против программы реновации «За права москвичей». Он состоялся в субботу на Суворовской площади.

По данным столичной полиции, в акции приняло участие порядка 1 тыс. человек. При этом заявленное число участников – 1,5 тыс.

Помимо протеста против реновации, основными темами мероприятия были заявлены: протест против сноса гаражей, против точечной застройки и в защиту обманутых дольщиков. Как сообщил один из организаторов митинга Владимир Милов в своем аккаунте в Twitter, горожане, в частности, скандировали «Собянина — в отставку!».

Добавим, ранее в этом месяце митинг против сноса пятиэтажек прошел в Москве в воскресенье, 14 мая. Тогда полиция сообщала о 8 тыс. участников, по данным организаторов, он собрал до 30 тыс. москвичей.