В Москве прошел митинг противников реновации

В Москве прошел согласованный митинг против программы реновации «За права москвичей». Он состоялся в субботу на Суворовской площади.
По данным столичной полиции, в акции приняло участие порядка 1 тыс. человек. При этом заявленное число участников – 1,5 тыс.
Помимо протеста против реновации, основными темами мероприятия были заявлены: протест против сноса гаражей, против точечной застройки и в защиту обманутых дольщиков. Как сообщил один из организаторов митинга Владимир Милов в своем аккаунте в Twitter, горожане, в частности, скандировали «Собянина — в отставку!».
Собянина — долой! pic.twitter.com/zryxeDk4Em
— Vladimir Milov (@v_milov) 27 мая 2017 г.
Добавим, ранее в этом месяце митинг против сноса пятиэтажек прошел в Москве в воскресенье, 14 мая. Тогда полиция сообщала о 8 тыс. участников, по данным организаторов, он собрал до 30 тыс. москвичей.
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