Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать сайт по продаже санкнижек Предъявили иск в Петродворцовый районный суд

Прокуратура Петродворцового района Петербурга потребовала заблокировать сайт по продаже медицинских документов. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

На сайте были опубликованы сведения о стоимости оформления медицинских справок и больничных без посещения врача. Также сайт позволял оформить фиктивные санитарные книжки. Кроме того, прокуроры нашли на сайте «информация о преимуществах приобретения медицинской справки» (по сравнению с ее официальным оформлением).

Отметим, прокуратура подала иск в суд и попросила признать этот сайт распространителем запрещенной в России информации. Суд удовлетворил иск, теперь должно послеждовать исполнение требований.

Напомним, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а также использование заведомо подложного документа являются уголовно наказуемыми деяниями. За них предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ. За изготовление таких документов можно получить принудительные работы на срок до четырех лет либо арест на тот же срок. За использование — штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до полугода, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.