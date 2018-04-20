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20.04.18 / 21:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Попавшие под санкции компании запросили ликвидность на «немаленькую сумму» — Силуанов

Новые санкционные списки были обнародованы в начале апреля

Фото АБН

Фото АБН

Попавшие под американские санкции компании запросили ликвидность на крупную сумму. Об этом в пятницу рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Компании запросили «немаленькую сумму, порядка сотни миллиардов (рублей – АБН», — цитирует Силуанова «Интерфакс». По его словам, такую поддержку может оказать «Промсвязьбанк», в частности, оборонным предприятиям. Часть компаний могут получить авансовое финансирование.

Кроме того, с компаний могут снять обязательство выплачивать некоторые сборы. Также, по словам Силуанова, попавшие под санкции предприятия правительство может обеспечить заказами – например, группу «ГАЗ», производителя коммерческих и грузовых автомобилей. Однако прямой финансовой поддержки компаниям оказывать не будут, подчеркнул министр финансов.

Он также сообщил, что в России может появиться специального органа в структуре правительства, который будет заниматься компаниями, попавшими под санкции. Орган будет работать при одном из министерств, каком точно, Силуанов отказался уточнить. Кроме того, в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил введения уголовной ответственности за исполнение на территории РФ антироссийских санкций.

Напомним, Минфин США опубликовал новые санкционные списки 6 апреля. В них попали как компании, так и отдельные бизнесмены. В частности, под санкциями оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в числе которых – группа «ГАЗ», «Русал», «Норникель» и другие. Также «под списком»№ — «Ренова» Виктора Вексельберга, «Газпром бурение» Аркадия Ротенберга, «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова.

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