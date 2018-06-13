Смольный утвердил пять приоритетных проектов для города Медицина, цифровизация и другое

Смольный утвердил пять приоритетных проектов для города. Об этом администрация губернатора Петербурга сообщила в среду.

Среди утвержденных проектов «Общественные пространства Санкт-Петербурга». В его рамках планируется повысить качество благоустройства дворов, парков и садов, а также создать большее число велосипедных дорожек. Проект предполагает обустройство 2,9 тыс. внутриквартальных территорий.

Также правительство намерено реализовать два проекта в области медицины: «Электронное здравоохранение» и «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В рамках этих проектов предполагается создание 45 электронных сервисов для врачей, пациентов и руководителей. Планируется и увеличение качества обслуживания в поликлиниках.

Кроме этого, Смольный одобрил проект по цифровизации всех сфер жизни Петербурга «Умный город». Одобрение получил и проект по внедрению передовых технологий на предприятиях «Фабрика будущего».

Отметим, ранее в Смольном утверждали другие пять приоритетных проектов. Они касались строительства, «Единой карты петербуржца», велосипедизации, сферы моды и конгрессно-выставочной деятельности. Добавим, план мероприятий «Умный город» утвердили в апреле. Его составили вместе с экспертами ИТМО.