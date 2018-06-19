«Справедливая Россия» представила свою пенсионную реформу Без повышения пенсионного возраста

«Справедливая Россия» представила свою пенсионную реформу. Партия внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу во вторник.

Документ предусматривает сохранение действующего пенсионного возраста. Также законопроект предлагает вернуть индексацию пенсии для работающих пенсионеров. Кроме этого, «Справедливая Россия» предложила вернуться к расчету размера пенсии по формуле, зависящей от трудового стажа. Законопроект предусматривает вариант льготного выхода на пенсию для инвалидов, многодетных матерей и при работах в тяжелых условиях труда.

Напомним, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Женщинам предлагают выходить на пенсию в 63 года, мужчинам – в 65 лет. В настоящий момент женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Граждане России начали собирать подписи под петицией против законопроекта. Во вторник число подписей составило более 2 млн.