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19.06.18 / 19:50 Новости / Политика / Россия и мир

«Справедливая Россия» представила свою пенсионную реформу

Без повышения пенсионного возраста

Фото АБН

Фото АБН

«Справедливая Россия» представила свою пенсионную реформу. Партия внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу во вторник.

Документ предусматривает сохранение действующего пенсионного возраста. Также законопроект предлагает вернуть индексацию пенсии для работающих пенсионеров. Кроме этого, «Справедливая Россия» предложила вернуться к расчету размера пенсии по формуле, зависящей от трудового стажа. Законопроект предусматривает вариант льготного выхода на пенсию для инвалидов, многодетных матерей и при работах в тяжелых условиях труда.

Напомним, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Женщинам предлагают выходить на пенсию в 63 года, мужчинам – в 65 лет. В настоящий момент женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Граждане России начали собирать подписи под петицией против законопроекта. Во вторник число подписей составило более 2 млн.

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Реплики

  1. ВЛАДИМИР 21.06.2018 at 16:19 - Reply

    ВСЕМ МЕДВЕДЕВЫМ ТОПИЛИНЫМ НАДО УСТАНОВИТЬ СРОК ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ В 100ЛЕТ

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