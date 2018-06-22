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22.06.18 / 22:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На Московском вокзале Петербурга открыли бизнес-зал

Такие же откроют по всей России

Фото: peterburg.biz

Фото: peterburg.biz

На Московском вокзале Петербурга открыли бизнес-зал. Об этом в пятницу сообщили в РЖД.

В зал бесплатно могут попасть пассажиры первого и бизнес-классов «Сапасанов», люкс- и бизнес-классов поездов «Мегаполис», «Экспресс» и «Красная стрела». Площадь бизнес-зала составила 356 кв.м. Он разделен на несколько зон. Среди них основной зал, зона кафе и два VIP-зала. Бизнес-зал вокзала вмещает 60 человек.

Кроме этого, базнес-зал оснащен интернетом, информационными табло с расписанием поездов, экраны с новостными каналами, санитарные комнаты и душевые кабины. Также создан игровой уголок для детей.

РЖД заявили, что планируют открыть аналогичные залы в других крупных вокзалах России. В частности, на Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах Москвы, а также на вокзалах Волгоград-1, Казань и других.

Отметим, ранее в РЖД сообщили об отмене нескольких «Сапсанов» из Петербурга в Москву в сентябре. Оставшиеся поезда изменят расписание. Причина – ремонтные работы. Добавим, РЖД решили обеспечить бесплатным Wi-Fi 11 пригородных петербургских вокзалов.

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