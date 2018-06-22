«Дождь» подал 80 исков к московской налоговой На 2 млн рублей

Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции Москвы №15. Об этом стало известно в пятницу из картотеки арбитражных дел.

Компания намерена оспорить штрафы на 2 млн рублей, пояснила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева «Интерфаксу». Она заявила, что все постановления налоговой выданы не по вопросу уплаты налогов. Штрафы выписаны на нарушение процедуры отчета. По словам Синдеевой, это не несет никакого ущерба для государства.

Отметим, Синдеева является бенефициаром телеканала. В прошлом году выручка «Дождя» составила 406 млн рублей. Эту информацию предоставила Синдеева.