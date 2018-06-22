Комитет по тарифам Петербурга сообщил о подорожании коммунальных услуг с 1 июля На 4,6%

Комитет по тарифам Петербурга сообщил о подорожании коммунальных услуг с 1 июля. Ведомство опубликовало соответствующее информационное письмо в пятницу.

Услуги подорожают на 4,6%. Предельный индекс повышение цен – 6%.

Также комитет установил новые тарифы. В частности, на горячую воду – 104,75 рублей за куб.м; тепло – 1745,86 рублей на Гкал. Кроме этого, выросли ставки на электроэнергию, природный газ и водоотведение.

По сравнению с декабрем прошлого года прирост платежа для семьи из трех человек составит 4,9% — 89 рублей. Суммарный платеж вырастет на 4,6% — 119,48 рублей. Совокупный платеж должен составить 2712,37 рублей в месяц.

Добавим, в мае Жилищный комитет города сообщил о создании рабочих групп по вопросам начисления коммунальных платежей. Группы будут разъяснять жителям города спорные моменты по задолженностям. Смольный считает, что управляющие компании плохо с этим справляются.