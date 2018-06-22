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22.06.18 / 20:43 Новости / Политика / Россия и мир

Правительство России расширило список банков для выплаты военных пенсий

Теперь в списке шесть банков

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Правительство России расширило список банков, которые могут выплачивать военные пенсии. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу.

В список вошли «Газпромбанк», Банк ВТБ, «Промсвязьбанк», «Российский Сельскохозяйственный банк» и «Всероссийский банк развития регионов». Также правительство дало указание Минфину сообщить об этом решении Центробанку.

Напомним, ранее выплачивать военные пенсии мог только Сбербанк. Соответствующие поправки в законопроект о расширении списка банков внесли в Госдуму в прошлом году. Добавим, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах правительства отказаться от «балльной» пенсионной системы. Ранее правительство предложило увеличить пенсионный возраст.

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