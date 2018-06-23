В Петербурге проведут экскурсии по реставрационным объектам города И расскажут их тайны

В Петербурге проведут экскурсии по реставрационным объектам города. Об этом сообщили в Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.

Экскурсии пройдут в рамках Недели реставрации в Петербурге с 26 по 29 июня. Реставраторы покажут результаты своей работы в знаковых зданиях города. В частности, в Исаакиевском соборе, Смольном соборе, закрытых помещениях Новой Голландии и других. Также реставраторы расскажут о тайнах зданий, которые открылись во время реставрации.

Проект подготовили петербургский Союз реставраторов, культурно-просветительский проект «Открытый город» и Комитет по охране памятников. Желающие могут записаться на экскурсии на сайте «Открытого города».

Отметим, с прошлого года шла реставрация купола и креста Исаакиевского собора. В музее отметили, что работы провели на собственные деньги. Реставрация закончили в мае текущего года. Позже с купола сняли все леса.