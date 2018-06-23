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23.06.18 / 10:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Туроператор «Матрешка Тур» сообщил о прекращении работы

Задолженности не выплатит

матрешка россия туризм туристыТуроператор «Матрешка Тур» сообщил о прекращении работы. Компания сделала соответствующее заявление в субботу.

Причина – невозможность исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта. В «Матрешка Тур» заявили, что не смогут оперативно восстановиться в реестре туроператоров из-за отзыва лицензии у их страховой компании – «Инвестстрах». Организация предоставляла туроператору финансовые гарантии.

Кроме этого, в «Матрешка Тур» отметили, что компания не может продолжать операционную деятельность. Следовательно, туроператор не может выплатить задолженности.

Напомним, в декабре прошлого года туристы компании застряли в китайском острове Хайнань. Туроператору пришлось отменять другие рейсы, а также распродавать активы для выплаты туристам. В начале июня «Матрешка Тур» перестала работать в Петербурге. При этом, у компании есть долги перед клиентами и партнерами.

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