Туроператор «Матрешка Тур» сообщил о прекращении работы. Компания сделала соответствующее заявление в субботу.
Причина – невозможность исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта. В «Матрешка Тур» заявили, что не смогут оперативно восстановиться в реестре туроператоров из-за отзыва лицензии у их страховой компании – «Инвестстрах». Организация предоставляла туроператору финансовые гарантии.
Кроме этого, в «Матрешка Тур» отметили, что компания не может продолжать операционную деятельность. Следовательно, туроператор не может выплатить задолженности.
Напомним, в декабре прошлого года туристы компании застряли в китайском острове Хайнань. Туроператору пришлось отменять другие рейсы, а также распродавать активы для выплаты туристам. В начале июня «Матрешка Тур» перестала работать в Петербурге. При этом, у компании есть долги перед клиентами и партнерами.
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