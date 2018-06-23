У S7 начались проблемы с регистрацией пассажиров в «Домодедово» Из-за сбоя в системе

У авиакомпании S7 начались проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы в аэропорту «Домодедово». Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Из аэропорта задерживается несколько рейсов S7, передает РИА Новости. Представители авиакомпании заявили пассажирам, что регистрация и посадка в самолеты невозможна из-за проблем с системой SITA. Также в аэропорту сделали объявление, что рейсы S7 задерживаются из-за неполадок в системе. Официально авиакомпания не прокомментировала ситуацию.

Добавим, на прошлых выходных СМИ сообщили о задержке рейсов в московских аэропортах. В частности, во «Внуково» и «Домодедово». Аэропорты опровергли эту информацию. Они заявили, что работа шла в штатном режиме.