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23.06.18 / 12:04 Новости / Общество / Россия и мир

У S7 начались проблемы с регистрацией пассажиров в «Домодедово»

Из-за сбоя в системе

s7sУ авиакомпании S7 начались проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы в аэропорту «Домодедово». Об этом очевидцы сообщили в субботу.

Из аэропорта задерживается несколько рейсов S7, передает РИА Новости. Представители авиакомпании заявили пассажирам, что регистрация и посадка в самолеты невозможна из-за проблем с системой SITA. Также в аэропорту сделали объявление, что рейсы S7 задерживаются из-за неполадок в системе. Официально авиакомпания не прокомментировала ситуацию.

Добавим, на прошлых выходных СМИ сообщили о задержке рейсов в московских аэропортах. В частности, во «Внуково» и «Домодедово». Аэропорты опровергли эту информацию. Они заявили, что работа шла в штатном режиме.

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