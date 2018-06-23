В Петербурге зажгли Вечный огонь в память о погибших пожарных Огонь доставили с Пискаревского кладбища

В Петербурге зажгли Вечный огонь в память о погибших пожарных. Об этом в администрации города сообщили в субботу.

Огонь располагается у мемориального комплекса и гарнизонного храма ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу «Неопалимая Купина». Огонь доставили с Пискаревского кладбища. Зажжение Вечного огня приурочили к годовщине создания в Петербурге пожарной охраны – 215 лет назад.

Губернатор города Георгий Полтавченко на церемонии зажжения заявил, что петербургские пожарные являются профессионалами высокого уровня. По его словам, в прошлом году время прибытия на место пожара сократилось на 20%.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге 66 пожарных частей. Добавим, в России число погибающих в пожаре людей сокращается. В частности, в 2002 году погибло 20 тыс. человек. При этом, в 2017 году – менее 8 тыс. человек.