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26.06.18 / 12:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургская благотворительная организация «Мята» выиграла президентский грант

Команда получит 994 294 рубля на проект «Дополнительное образование для детей-сирот»

E3 GroupБлаготворительный проект объединения «Мята» из Петербурга выиграл конкурс на президентский грант. Об этом в организации сообщили во вторник.

Команда получит 994 294 рубля на проект «Дополнительное образование для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В рамках проекта волонтеры помогают нуждающимся детям посещать дополнительные кружки и секции. Организация берет на себя сопровождение детей, оплату обучения, покупку формы и необходимых принадлежностей.

Напомним, в начале июня президентский грант получила организация «Фонд друзей балтийской нерпы». Фонд занимается помощью нерпам и тюленям Финского залива. Выигранные деньги организация потратит изучение на ладожской кольчатой нерпы. Фонд закупит необходимые устройства наблюдения и оплатит абонентскую плату за них.

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