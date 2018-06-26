Петербургская благотворительная организация «Мята» выиграла президентский грант Команда получит 994 294 рубля на проект «Дополнительное образование для детей-сирот»

Благотворительный проект объединения «Мята» из Петербурга выиграл конкурс на президентский грант. Об этом в организации сообщили во вторник.

Команда получит 994 294 рубля на проект «Дополнительное образование для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В рамках проекта волонтеры помогают нуждающимся детям посещать дополнительные кружки и секции. Организация берет на себя сопровождение детей, оплату обучения, покупку формы и необходимых принадлежностей.

Напомним, в начале июня президентский грант получила организация «Фонд друзей балтийской нерпы». Фонд занимается помощью нерпам и тюленям Финского залива. Выигранные деньги организация потратит изучение на ладожской кольчатой нерпы. Фонд закупит необходимые устройства наблюдения и оплатит абонентскую плату за них.