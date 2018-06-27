Ковальчук попросил не выдавать его России по «кокаиновому делу» Из-за несправедливости российских судов и плохих условий в тюрьмах

Главный фигурант «кокаинового дела» Андрей Ковальчук попросил берлинский суд не выдавать его РФ. Об этом в среду сообщает РБК.

По словам юриста Ковальчука, он готов предстать перед судом Германии, так как верит в его справедливость. В России же ему грозит пожизненное заключение, и, согласно немецкому законодательству, экстрадиция в таких случаях невозможна. Также Ковальчук привел в качестве довода плохие условия в российских тюрьмах.

Напомним, в феврале сообщили о найденных в российском посольстве Аргентины 389 кг кокаина. Как полагает следствие, его планировали отправить диппочтой в Россию. По делу арестовали шесть человек, в том числе бизнесмена Андрея Ковальчука. По версии следствия, именно он организовывал контрабанду наркотика из Аргентины в Россию.