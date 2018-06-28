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28.06.18 / 19:08 Новости / Россия и мир

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс МосБиржи - 2250,26; РТС - 1125,13

Фото АБН

В четверг торги на Московской бирже завершились разнонаправленно. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 0,15% и составил 2250,26 пунктов. В то же время индекс РТС вырос на 0,03% и остановился на 1125,13 пунктах.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что индекс МосБиржи до сих пор находится достаточно высоко, в области 2230-2260 пунктов, и пока на рынке не появится сильный катализатор, «боковик» в обозначенном диапазоне будет основной темой для движения. Ближайшее промежуточное сопротивление стоит около отметки 2220 пунктов, под ним 2195 пунктов. «Нацелится ли рублевый индекс на 2300 пунктов? В рамках разгула спекулянтов – не исключено, но стоит помнить, что чем выше шкаф, тем громче он падает», — считает эксперт.

Между тем, рубль пытается расти, но фактически колебания рублевых пар носят чисто диапазонный характер. Доллар США торгуется в пределах 62,80-63,75 рублей, причем поклонники российской валюты не реагируют ни на результаты вчерашних аукционов по размещению ОФЗ, ни на сегодняшние ухудшенные прогнозы правительства по ВВП РФ и доходам. Евро комфортно себя чувствует в коридоре 73-74 рублей, куда постоянно возвращается.

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