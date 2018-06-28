Все новости

28.06.18 / 15:12 Новости / Петербург и Ленобласть

Несанкционированные свалки нанесли природе Ленобласти ущерб на 1,8 млрд рублей

В 2017 году возбуждено 11 уголовных дел

Фото с сайта drobmash.ru

По подсчетам специалистов, несанкционированные свалки нанесли природе Ленинградской области ущерб на общую сумму порядка 1,8 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе добавили, что всего в 2017 году за нанесение вреда природе было возбуждено 11 уголовных дел. Еще около десяти материалов находятся на рассмотрении в следственных органах.

Добавим, доказывают вину нарушителей и рассчитывают ущерб специалисты Леноблэкоконтроля. В прошлом году лаборатория провела более 1,1 тыс. исследований проб почвы и 42 исследования проб отходов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за минувшую неделю собрали и утилизировали более 150 кг опасных отходов. Среди них — люминесцентные лампы, бесхозные емкости с химическими отходами и разбитые термометры. Кроме того, 53 куб. м отходов было собрано в акваториях города.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,132 seconds.