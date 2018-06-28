Несанкционированные свалки нанесли природе Ленобласти ущерб на 1,8 млрд рублей В 2017 году возбуждено 11 уголовных дел

По подсчетам специалистов, несанкционированные свалки нанесли природе Ленинградской области ущерб на общую сумму порядка 1,8 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе добавили, что всего в 2017 году за нанесение вреда природе было возбуждено 11 уголовных дел. Еще около десяти материалов находятся на рассмотрении в следственных органах.

Добавим, доказывают вину нарушителей и рассчитывают ущерб специалисты Леноблэкоконтроля. В прошлом году лаборатория провела более 1,1 тыс. исследований проб почвы и 42 исследования проб отходов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за минувшую неделю собрали и утилизировали более 150 кг опасных отходов. Среди них — люминесцентные лампы, бесхозные емкости с химическими отходами и разбитые термометры. Кроме того, 53 куб. м отходов было собрано в акваториях города.