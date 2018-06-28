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28.06.18 / 14:01 Новости / Россия и мир

Оптоклуб «Ряды» открылся в Мытищах

Первый в Московском регионе

Оптоклуб «Ряды» открыл складской клуб в Мытищах на пересечении Волковского и Осташковского шоссе, в 1 км от МКАД. Об этом в компании сообщили в четверг.

Инвестиции в открытие составили 1,8 млрд рублей. Это первый оптоклуб «Ряды» в Московском регионе.

Общая площадь новой торговой точки —16,5 тыс. кв.м. В ассортименте порядка 4 тыс. наименований. Ассортиментную матрицу адаптировали под московских покупателей, которые в большей степени ориентируются на бренды, чем жители Северо-Запада. Все скоропортящиеся продукты идут от локальных поставщиков. Отметим, магазин работает круглосуточно.

Оптоклуб «Ряды» в Мытищах – это часть ретейл-парка «Мезоджи Мытищи», объединившего «Ряды» и «Юлмарт». «Бизнес-модель торговых объектов ретейл-парка «Мезоджи Мытищи» максимально «спрямляет» цепочку поставок, доказывая всему миру возможность работы без распределительных центров», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, оптоклуб «Ряды» — первый лоукостер крупного формата в России. Два магазина расположены в Петербурге, еще один — в Ленинградской области. Общий объем инвестиций в развитие сети в настоящий момент составляет около 7 млрд рублей.

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