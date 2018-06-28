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28.06.18 / 15:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный выбрал третьего подрядчика для строительства школы в Металлострое

Школу должны достроить к декабрю этого года

Фото: gomel.today

Правительство Петербурга выбрало третьего подрядчика для строительства школы в Металлострое. Здание школы будет достраивать компания «Стройкомплекс», следует из информации на сайте госзакупок, размещенной в четверг.

Согласно контракту на 392 млн рублей, школу должны достроить к декабрю этого года. Стоимость заведения, по сравнению с начальной, увеличилась на 192 млн рублей.

Добавим, два предыдущих контракта расторгли из-за несоблюдения сроков подрядчиками. Первое соглашение заключили в 2014 году с компанией «Альянс капитал Девелопмент». В 2016 году правительству пришлось искать нового подрядчика. Им стал «НордИнвестСтрой», который также не выполнил работы в условленный срок.

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