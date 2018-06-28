Смольный выбрал третьего подрядчика для строительства школы в Металлострое Школу должны достроить к декабрю этого года

Правительство Петербурга выбрало третьего подрядчика для строительства школы в Металлострое. Здание школы будет достраивать компания «Стройкомплекс», следует из информации на сайте госзакупок, размещенной в четверг.

Согласно контракту на 392 млн рублей, школу должны достроить к декабрю этого года. Стоимость заведения, по сравнению с начальной, увеличилась на 192 млн рублей.

Добавим, два предыдущих контракта расторгли из-за несоблюдения сроков подрядчиками. Первое соглашение заключили в 2014 году с компанией «Альянс капитал Девелопмент». В 2016 году правительству пришлось искать нового подрядчика. Им стал «НордИнвестСтрой», который также не выполнил работы в условленный срок.