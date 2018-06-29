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29.06.18 / 19:30 Новости / Россия и мир

Disney показала робота-каскадера

Умеет выполнять акробатические трюки в полете

Инженеры из Walt Disney Imagineering продемонстрировали работу робота-каскадера Stuntronics. Об этом накануне узнал TechCrunch.

Робот Stuntronics умеет выполнять акробатические трюки в полете с троса, пишет издание. Трос разгоняет человекоподобную фигуру, после чего робот может перевернуться в воздухе и принять позу супергероя.

В Disney говорят, что в будущем такие роботы должны будут выполнять трюки за каскадеров. Также их будут показывать в парках аттракционов.

Изобретение Stuntronics инженеры из Disney начали с робота, представлявшего собой металлический брусок. Он мог менять центры тяжести, ориентироваться в полете и отслеживать свое положение. Первоначальная версия выполняла переворот в воздухе. После этого инженеры смогли усложнить робота до трех сегментов, которые тоже переворачивались в трюках, похожих на акробатические.

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