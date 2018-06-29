Ремонт Зеленого моста обойдется бюджету Петербурга в 494 млн рублей Мост через Мойку

Ремонт Зеленого моста в Петербурге обойдется бюджету города в 493,6 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок в пятницу.

Заявки принимают до 23 июля, победитель станет известен 26 июля. Конкурс проводит «Дирекция транспортного строительства». Работы по ремонту моста должны быть завершены до 1 ноября 2020 года.

Победитель конкурса должен будет полностью сменить покрытие проезжей части и тротуаров. Также ему предстоит воссоздать некоторые элементы декора в соответствии с историческими материалами.

Зеленый мост – первый чугунный мост в Петербурге. Из деревянного его перестроили в 1806 году.

Напомним, мост проходит по Невскому проспекту через реку Мойку. Это культурный объект федерального значения. Он почти квадратный: его длина 39,8 м, а ширина – 38,7 м. Зеленый мост – один из трех «цветных» мостов в городе. Также через Мойку перекинуты Красный и Синий мосты.