Петростат сообщил размер доходов петербургских и ленинградских домохозяйств Они выросли

Петростат сообщил размер доходов петербургских и ленинградских домохозяйств. Организация опубликовала соответствующие данные в субботу.

В Петербурге среднестатистический доход в прошлом году составил 34 812 рублей в месяц. Показатель вырос на 4% год к году.

В Ленинградской области средний доход составил 24 209 рублей в месяц. Он увеличился на 17% год к году.

Кроме этого, выросли среднедушевые расходы домохозяйств. В Петербурге они составили 30 472 рубля, в Ленобласти – 21 748 рублей.

Добавим, ранее Росстат опубликовал данные о располагаемых доходах россиян. В мае текущего года они выросли на 9,3% к апрелю текущего года. Средний доход на душу населения составил 30,5 тыс. рублей. В годовом выражении он вырос на 6,1%.