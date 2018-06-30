Треснувший дом на улице Щербакова в Петербурге начали готовить к укреплению Опасности нет

Треснувший дом на улице Щербакова в Петербурге начали готовить к укреплению. Об этом в субботу сообщили в администрации Приморского района.

Специалисты закрепят смещенные панели специальными сварными конструкциями. Это поможет избежать продолжения смещения. Затем специалисты разработают план по демонтажу панелей на всех этажах.

В настоящий момент на месте дежурят спасатели. Также у дома развернули оперативный штаб. При этом в администрации отметили, что поврежденные конструкции не являются несущими и угрозы для жилых квартир нет.

Напомним, накануне у дома №6 на улице Щербакова сместились облицовочные панели. Жители начали жаловаться на трещину в апреле. За ней установили наблюдение. Резкое смещение панелей произошло на текущей неделе.