ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра в воскресенье Порывы до 20 м/с

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра в воскресенье. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства в субботу.

По данным МЧС, в воскресенье ветер усилится до 7-12 м/с. Он будет идти с северо-востока. Кроме этого, ведомство ожидает порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Напомним, накануне также был сильный ветер. Скорость ветра составила 12-16 м/с. Добавим, в субботу температура воздуха опустится до +12 градусов по Цельсию. Синоптики обещали умеренный ветер и дождь.