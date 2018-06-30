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30.06.18 / 16:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра в воскресенье

Порывы до 20 м/с

Фото с сайта cityreporter.ru

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра в воскресенье. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства в субботу.

По данным МЧС, в воскресенье ветер усилится до 7-12 м/с. Он будет идти с северо-востока. Кроме этого, ведомство ожидает порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Напомним, накануне также был сильный ветер. Скорость ветра составила 12-16 м/с. Добавим, в субботу температура воздуха опустится до +12 градусов по Цельсию. Синоптики обещали умеренный ветер и дождь.

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