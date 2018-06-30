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30.06.18 / 13:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава Минвостокразвития сообщил о выделении Амурской области 6,3 млрд рублей

В течение трех лет

Фото АБН

Глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил о выделении Амурской области 6,3 млрд рублей. Такое заявление он сделал в субботу.

Деньги будут выделять из федерального бюджета в течение трех лет передает РИА Новости. Средства направят на социально-экономическое развитие региона, отметил Козлов. По его словам, особый акцент сделают на городе Свободный. Рядом с ним строят Амурский ГПЗ, уточнил министр.

Отметим, ГПЗ начали строить в 2015 году. В прошлом году там начали заливать фундамент. Предполагаемое окончание строительство – 2021 год. Мощность ГПЗ должна составить 42 млрд кубов.

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