С 1 июля BMW повышает цены на авто в России Цены вырастут на 40-140 тыс. рублей

Российские дилеры BMW повышают цены почти на весь модельный ряд с 1 июля. Об этом в воскресенье сообщает «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга цен.

По данным агентства, рост цен составит от 40 тыс. до 140 тыс. рублей. Например, BMW 1-Series теперь стоит от 1,55 млн до 2,31 млн рублей, BMW 2-Series – от 1,89 млн до 3,04 млн рублей, а BMW 3-Series – от 1,94 млн до 2,83 млн рублей.

Добавим, в начале этого года стало известно, что BMW выбрал регион для строительства нового завода в России. Ожидается, что предприятие появится в Калининграде. Ранее сообщалось, что BMW собирается выпускать на будущем заводе новые модели автомобилей марки.