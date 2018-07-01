Все новости

01.07.18 / 12:50 Новости / Россия и мир

С 1 июля BMW повышает цены на авто в России

Цены вырастут на 40-140 тыс. рублей

Российские дилеры BMW повышают цены почти на весь модельный ряд с 1 июля. Об этом в воскресенье сообщает «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга цен.

По данным агентства, рост цен составит от 40 тыс. до 140 тыс. рублей. Например, BMW 1-Series теперь стоит от 1,55 млн до 2,31 млн рублей, BMW 2-Series – от 1,89 млн до 3,04 млн рублей, а BMW 3-Series – от 1,94 млн до 2,83 млн рублей.

Добавим, в начале этого года стало известно, что BMW выбрал регион для строительства нового завода в России. Ожидается, что предприятие появится в Калининграде. Ранее сообщалось, что BMW собирается выпускать на будущем заводе новые модели автомобилей марки.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.