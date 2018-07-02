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02.07.18 / 16:01 Новости / Политика / Россия и мир

Сулейман Керимов вернулся в Москву

Залог пока что не вернули

Член Совета Федерации Сулейман Керимов вернулся в Москву. Об этом в понедельник со ссылкой на источники передает «Интерфакс».

Французские власти вернули Керимову паспорт. Однако залог он пока что не получил, утверждает источник.

Ранее в конце июня стало известно, что Франция сняла с Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости. Тогда же французские СМИ передали, что обвинения сняли и с бизнес-партнера Керимова – Александра Штудхальтера. Напомним, Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Под залог в 5 млн евро его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

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