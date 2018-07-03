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03.07.18 / 18:04 Новости / Политика / Россия и мир

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Это принесет бюджету 620 млрд рублей

Фото АБН

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС. Это произошло во вторник.

Законопроект предполагает повышение налога с 18% до 20%. Этот закон дополнительно принесет в бюджет 620 млрд рублей с 2019 года, отмечается в сопроводительных документах.

Напомним, законопроект предложило правительство. Документ внесли в Госдуму 16 июня. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что полученные средства направят на социальные нужны. Также он пообещал, что жизненно важные товары из-за роста НДС не подорожают.

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