Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС Это принесет бюджету 620 млрд рублей

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС. Это произошло во вторник.

Законопроект предполагает повышение налога с 18% до 20%. Этот закон дополнительно принесет в бюджет 620 млрд рублей с 2019 года, отмечается в сопроводительных документах.

Напомним, законопроект предложило правительство. Документ внесли в Госдуму 16 июня. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что полученные средства направят на социальные нужны. Также он пообещал, что жизненно важные товары из-за роста НДС не подорожают.