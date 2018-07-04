В Петербурге выпустили второе издание неформального путеводителя «Сусанин» К фестивалю VK Fest

В Петербурге выпустили второе издание неформального путеводителя по городу «Сусанин». Информация об этом появилась в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» в среду.

В сообщении отмечается, что выпуск приурочен к фестивалю VK Fest. Гид разделен на тематические «рубрики» — о кафе, кофейнях, магазинах, общественных пространствах, музеях, барах и другие.

Добавим, печатный вариант путеводителя будет распространяться в заведениях, упомянутых в нем, в июле. Электронную версию гида можно скачать в группе проекта.

В самом гиде указано, что «Сусанин» — независимый и субъективный путеводитель по Петербургу. Он создан при поддержке фестиваля «ВКонтакте» — VK Fest. Первый гид был представлен в 2016 году. Автор проекта — Антон Данилов.